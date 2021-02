Aktie im Blickpunkt

Die Flugindustrie ist im vergangenen Jahr eingebrochen. Besonders stark darunter gelitten hat der Flugzeugbauer Airbus (AIR 91.25 -2.73%). Nichtsdestotrotz hat er es geschafft, das Jahr glimpflich zu überstehen. Das haben die jüngsten Zahlen zum abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 gezeigt, die er am Donnerstag veröffentlicht hat.

Zwar ist die Bilanz wenig überraschend schlecht ausgefallen. Doch insbesondere die Gewinnzahlen waren besser als erwartet. So brach etwa der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten im Gesamtjahr gleich 75% auf 1,7 Mrd. € ein. Im Schnitt war allerdings ein noch tieferer Gewinn von 1,5 Mrd. € erwartet worden.

Unter dem Strich resultierte für Airbus aber kein Gewinn. Vor allem wegen milliardenschwerer Rückstellungen für den geplanten Abbau von mindestens 15’000 Stellen ergab sich ein Verlust in Höhe von 1,13 Mrd. €. Das ist aber dennoch besser als die 1,14 Mrd.€, mit denen die Analysten im Durchschnitt gerechnet hatten.

Obwohl die Zahlen auf Gewinnstufe die Ziele geschlagen haben, sind die Aktien von Airbus am Donnerstag eingebrochen. Ihnen drohte zwischenzeitlich sogar der grösste Tagesverlust seit fünf Monaten. So stark gaben sie dann doch nicht nach. Doch mit einem Minus von 2,8% auf 91.25 € standen sie im französischen Index Cac 40 am Tabellenende.

Die Investmentbank Jefferies macht den Ausblick für die Kursverluste verantwortlich. Für das laufende Jahr stellt CEO Guillaume Faury einen Ebit von nur 2 Mrd. € in Aussicht. Es sei etwas verwirrend, dass nach den ermutigenden Ergebnissen des dritten und des vierten Quartals die Ziele für 2021 hinter den Erwartungen zurückblieben, kommentiert Jefferies-Analyst Sandy Morris. Derselben Meinung zeigt sich Goldman Sachs (GS 310.52 -0.71%). Die Banken halten aber dennoch an Airbus fest. Sie sind überzeugt davon, dass die Aktien des Flugzeugbauers mittel- und langfristig vom Neustart der Flug- und der Tourismusbranche profitieren.