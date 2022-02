Aktie im Blickpunkt: Intel

Wahrscheinlich hatten sich Intel-Anleger den Start ins Jahr anders ausgemalt. Die Werte des amerikanischen Chipherstellers gaben seit Jahresbeginn gut 10% nach. Auch am Freitag starteten die im S&P 500 gelisteten Titel mit Abgaben. Nachdem veröffentlicht worden ist, dass der Konzern erst ab 2025 wieder mit erhöhter Bruttomarge rechnet, trennten sich Investoren von den Aktien. Als Grund für den Rückgang im Rohertrag nannte das in Kalifornien beheimatete Unternehmen andauernde, geplante Investitionen.

So prognostiziert Intel für das angelaufene Jahr eine Bruttomarge von 52%, während es 2021 noch 58% waren. Wie am Investorentag in der Nacht zum Freitag bekanntgegeben wurde, rechnet das Technologieunternehmen auch für die zwei folgenden Jahre mit einem verminderten Ergebnis, das die Marge belastet. Nachdem die Bruttomarge in diesen Jahren zwischen 51 und 53% liegen sollte, rechnet Intel damit, sie erst ab 2025 wieder steigern zu können.