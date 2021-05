Aktie im Blickpunkt

Der britische Mobilfunkkonzern hat ein schwaches Jahr hinter sich. Das zeigt sich am Betriebsergebnis (Ebitda), das im vergangenen Geschäftsjahr (per Ende März) 1,2% auf 14,4 Mrd. € gefallen ist. Beim Umsatz sieht es nicht besser aus. In den zwölf Monaten bis Ende März setzte der Konzern 43,8 Mrd. € um, was 2,6% weniger ist als im Vorjahr. Mit diesen Zahlen bleibt er hinter den Erwartungen der Analysten.

Vodafone (VOD 129.96 -8.39%) hatte im vergangenen Geschäftsjahr vor allem mit einem Rückgang der Roaming-Einnahmen zu kämpfen, weil der Reiseverkehr ausgeblieben ist. Zudem konnte sie deutlich weniger Mobiltelefone verkaufen. Eine noch miesere Bilanz verhinderten deutlich geringere Finanzierungskosten sowie das Geschäft im wichtigen Markt Deutschland.

Bei den Anlegern kamen die Zahlen gar nicht gut an. Die Valoren gehören am Dienstag zu den grossen Verlierern am britischen Aktienmarkt. Damit ist der Aufwärtstrend vorerst vorbei. Das publizierte Ergebnis soll die Anleger allerdings nicht weiter verunsichern. Einerseits hat die Geschäftsleitung betont, dass sie nach dem schwierigen Geschäftsjahr in den kommenden zwölf Monaten wieder zulegen will. Andererseits bleiben die Valoren des Mobilfunkkonzerns auf der Empfehlungsliste vieler Analysten. Denn durch den erfolgreichen Börsengang der Funkturmtochter Vantage Towers und angesichts des weltweiten 5G-Ausbaus sowie des Trends zu Value-Aktien sehen sie in den Titeln noch viel Aufwärtspotenzial.

Goldman Sachs (GS 364.56 -1.27%) hat Vodafone jüngst auf die «Conviction Buy List» gesetzt und das Kursziel von 165 auf 195 p angehoben. Die Einstufung wurde mit «Kaufen» bekräftigt. Die US-Investmentbank verwies auf das überlegene Wachstum des Mobilfunkkonzerns und die hervorragende Effizienz, die einen in der Branche führenden freien Cashflow ermögliche und damit auch zu einer weiteren Steigerung der Ausschüttungen an die Aktionäre führen dürfte. Sie hob ihre Schätzungen wegen ihrer inzwischen noch grösseren Zuversicht für die Wachstumsaussichten an.