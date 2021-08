Aktie im Blickpunkt

Es ist der weltgrösste Internethandelsriese nach Amazon: Der im chinesischen Hangzhou sitzende Alibaba-Konzern hat über 800 Mio. aktive Kunden. Der Umsatz hat sich im Geschäftsjahr bis Ende März auf über 100 Mrd. $ belaufen – ein Plus von 42%. Doch die Investoren schätzen die Aussichten als düster ein. Die Aktie ist so wenig Wert wie zuletzt im Oktober 2019. Zum Vergleich: Der Kurs von Amazon hat seitdem über 80% zugelegt.

Druck auf die Aktie kommt weiterhin von Peking. Am Dienstag wurden wieder einmal neue Regeln fürs Internetgeschäft bekannt gegeben. Die Wettbewerbsaufsicht verbietet, den Internetverkehr von Nutzern zu beschränken – etwa wenn man auf Links in einer App klickt –, Produkte von Wettbewerbern zu behindern oder kundenspezifische Preismodelle einzusetzen.