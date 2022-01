Aktie im Blickpunkt: Fuchs Petrolub

Am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch die Titel von Fuchs Petrolub auf sich aufmerksam gemacht. In einem schwächelnden Gesamtmarkt stiegen die Vorzugsaktien, die im Midcap-Index MDax enthalten sind, bis zum Mittag rund 4% auf fast 39.50 € und führten so die Gewinnerliste des Barometers an.

Auslöser war gemäss DPA-AFX eine Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank. Lars Vom-Cleff stuft die Titel des Schmierstoffherstellers mit «Kaufen» ein. Das Kursziel wurde leicht von 48 auf 50 € erhöht, entsprechend einem Kurspotenzial von aktuell 25%. UBS dagegen hat ein Kursziel von nur 41 € («Neutral»), Kepler Cheuvreux wiederum eines von 50 € («Kaufen»).