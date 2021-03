Aktie im Blickpunkt

Teamviewer (TMV 38.28 +1.51%) hat am Freitag einen Coup gelandet – zumindest aus Marketingsicht. Ab der Saison 2021/22 wird sie für fünf Jahre Haupttrikotsponsor von Manchester United (MANU 17.11 -1.21%). Der deutsche Softwareanbieter zahlt dabei 275 Mio. €, um das Trikot der Herren- und Frauenteams mit dem Logo zu zieren. Die Red Devils gelten als einer der erfolgreichsten Clubs im Internationalen Fussball. Davon zeugen zwanzig englische Meistertitel, drei Champions-League-Trophäen sowie eine Reihe weiterer Triumphe. In der laufenden Spielzeit liegen sie in der heimischen Meisterschaft auf Platz zwei und sind im internationalen Wettbewerb in der Europa League vertreten, wo sie im Viertelfinal auf Granada treffen.

Das Engagement mit dem englischen Verein kommt Teamviewer teuer zu stehen. Bisher war sie im Marketing nämlich äusserst zurückhaltend. Jetzt verändert sich das auf einen Schlag und hat Folgen auf den Ausblick für das laufende Jahr. Die bereinigte Ebitda-Marge werde 2021 gemessen am abgerechneten Umsatz zwischen 49 und 51% liegen. Bisher hatte das Unternehmen zwischen 55 und 57% in Aussicht gestellt.

Der Softwareanbieter investiert also in grossem Stil in seine Markenpositionierung. Davon erhofft er sich in erster Linie ein langfristiges Umsatzwachstum. Manchester United soll für Teamviewer als globale Plattform fungieren, um ihre Produkte und Technologien zu präsentieren. Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Denn die Partnerschaft sieht noch mehr vor. Sie beinhaltet – zusätzlich zu den umfassenden Markennutzungsrechten – Projekte im gesamten Manchester-United-Franchise, inklusive der Digitalisierung von Prozessen unter anderem bei Augmented-Reality-Anwendungen.

Pushing New Boundaries

An der Börse kamen diese Pläne gar nicht gut an. Die im MDax notierten Valoren brachen gut 15% auf 36 € ein und realisierten den grössten Tagesverlust in ihrer noch jungen Geschichte an der Börse. Teamviewer sind seit September 2019 börsennotiert. Nach Monaten mit steigenden Kursen sind sie in Stocken geraten. Das zeigt sich spätestens jetzt. Anleger warten auf ein Kaufsignal, das offensichtlich nichts mit Fussball zu tun haben soll.