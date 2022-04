Aktie im Blickpunkt: Stellantis

Stellantis setzt die Produktion in Russland aus. Der Automobilkonzern teilte am Dienstag mit, sich aufgrund der Sanktionen gegen Russland und Logistikproblemen aus dem Land zurückzuziehen. Davon betroffen ist gemäss Reuters ein Werk für Lieferwagen in Kaluga, 200 Kilometer südöstlich von Moskau.

Die im Januar 2021 aus der Fusion von PSA mit Fiat Chrysler hervorgegangene Gruppe betreibt das Werk zusammen mit Mitsubishi. Stellantis-Chef Carlos Tavares hatte jedoch bereits im März angekündigt, die Produktion nach Westeuropa zu verlagern.

Die Gewinnprognosen werden dadurch nicht geschmälert. Tavares bekräftigte vergangene Woche auf der virtuellen Hauptversammlung die Aussicht auf eine zweistellige bereinigte operative Marge für 2022.