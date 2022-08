Aktie im Blickpunkt: Just Eat Takeaway

Dank dem Verkauf einer Beteiligung und der beiläufigen Prognosebestätigung haben Just Eat Takeaway am Freitag deutlich haussiert. Europas grösster Essenslieferant trennt sich von seinen Anteilen am brasilianischen Unternehmen iFood und verkauft sie an den Technologieinvestor Prosus. Er erhält für 33% des Unternehmens 1,8 Mrd. €.

Der Kaufpreis setzt sich aus einer Barzahlung von 1,5 Mrd. € und einem aufgeschobenen Kaufpreis von bis zu 300 Mio. € zusammen, der von der Entwicklung des Online-Lebensmittelversands in den nächsten zwölf Monaten abhängt. Dies entspricht mehr als einem Drittel der Marktkapitalisierung von Just Eat Takeaway (aktuell knapp 5 Mrd. €) und mehr als dem Wert des Hauptkonkurrenten Deliveroo.