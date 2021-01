Aktie im Blickpunkt

Netflix (NFLX 586.34 +16.85%) hat im vierten Quartal 2020 abermals einen Meilenstein erreicht. Dank Serienhits wie «The Queen’s Gambit», «Bridgerton» und «The Crown» ist der Streaminganbieter stärker gewachsen als erwartet, und das obwohl der Markt immer umkämpfter wird. Das Schlussquartal des vergangenen Jahres war wie die Krönung des ohnehin schon besten Geschäftsjahres in der Unternehmensgeschichte. Die Aktionäre liessen sich nicht bitten und griffen am Mittwoch in grossem Stil zu. Die Valoren gingen bereits im vorbörslichen Handel auf einen Höhenflug und avancierten knapp 15% auf 572 $. Im regulären Handel fiel das Plus noch höher aus. Mit Avancen von 16,9% auf 586 $ gehörten sie an der Wall Street zu den klaren Tagesgewinnern.

Konkret hat Netflix in den drei Monaten bis zum 31. Dezember die Anzahl zahlender Abonnenten um 8,5 Mio. auf knapp 204 Mio. steigern können. Damit wurden nicht nur deutlich mehr neue Zuschauer angelockt als von Experten erwartet, sondern auch erstmals die Marke von 200 Mio. Nutzern geknackt. Beim Umsatz hat der Streamingriese sich ebenfalls besser geschlagen als prognostiziert, wenn auch nur knapp. Er ist im Zeitraum bis Ende Dezember bei 6,6 Mrd. $ zu liegen gekommen. In der Vorjahresperiode wurde mit 5,5 Mrd. $ gut 20% weniger umgesetzt.

Netflix hat das Jahr also mit einem Paukenschlag beendet. Obwohl es in der Mitteilung an die Aktionäre heisst, dass 2020 ein «unglaublich schwieriges Jahr» gewesen sei, zählt der Konzern zu den grossen Gewinnern. Wie positiv die Stimmung rund um Netflix ist, zeigt sich an der Börse. Im vergangenen Jahr verteuerten sich die Titel fast 70%.

Damit dieser Aufwärtstrend anhält, ist Netflix dazu verdammt, die Abonnentenbasis weiter auszubauen. Für das erste Quartal wird allerdings lediglich ein Zuwachs um 6 Mio. auf knapp 210 Mio. Nutzer in Aussicht gestellt. Im Vergleich zum jüngsten starken Kundenzuwachs wäre das ein Rückschritt. Dementsprechend zeigen sich die Investoren am Markt mit dieser Zahl etwas enttäuscht. Der defensive Ausblick ändert aber nichts daran, dass die meisten Analysten die Aktien weiterhin zum Kauf empfehlen.