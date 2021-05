Aktie im Blickpunkt

Beim britischen Billigfluganbieter stehen alle Zeichen auf Erholung. Die Fallzahlen von Covid-19 sinken, die Zahl der Geimpften steigt, die weltweiten Reisebeschränkungen werden allmählich gelockert, und auch an der Börse scheint es mit EasyJet (EZJ 962.80 -1.78%) wieder aufwärtszugehen. Seit Jahresbeginn haben sich die Valoren gut 20% verteuert. Am Donnerstag schien es allerdings, als müssten die Anleger noch einmal eine Enttäuschung hinnehmen. Zeitweise fielen die Titel gut 4% auf ein Vierwochentief von 947 p. In der Folge erholten sie sich und machten etwas Boden gut.

Grund für den durchzogenen Handelstag sind die Halbjahreszahlen, die EasyJet am Donnerstagvormittag vorgelegt hat. Die Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie haben der Billigairline einen Verlust vor Steuern von 701 Mio. £ eingebrockt. Der Umsatz brach 90% auf 240 Mio. £ ein.

Grosse Auswirkungen auf die Analystenstimmen hatte dieses Ergebnis aber nicht. Der Verlust der Fluggesellschaft habe sich im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres im Rahmen der Erwartungen bewegt, schrieben sowohl Credit Suisse (CSGN 9.51 +2.35%) als auch Bernstein. Bei beiden Instituten hatten die Zahlen demzufolge keine Auswirkungen auf Kursziel und Rating. Sie beliessen ihre Einstufung auf «Outperform». Lediglich beim Kursziel haben sie eine leicht unterschiedliche Meinung. CS sieht EasyJet bei 1200 p fair bewertet. Bernstein ist etwas weniger optimistisch und erwartet Avancen bis auf 1150 p. Erneut gleicher Meinung sind die Banken bezüglich des Ausblicks. Für den Sommer prognostizieren sie eine verbesserte Nachfrage und ein anziehendes Geschäft.

Genauso sieht es die Geschäftsleitung, die sich derzeit intensiv für das Sommergeschäft rüstet. Ab Juni rechnet sie trotz der unsicheren Aussichten für Reisen, dass es mit der Zahl der Flugbewegungen spürbar bergaufgeht. «Wir sind in der Lage, schnell hochzufahren und 90% unserer aktuellen Flotte während der Hochsaison im Sommer zu betreiben, um die Nachfrage zu decken», erklärte CEO Johan Lundgren.