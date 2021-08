Aktie im Blickpunkt

Nachdem die postpandemische Erholung schon an der Wall Street angekommen ist – viele Grossbanken schreiben wieder Milliardengewinn –, scheint sie nun auch die Main Street, also die Einkaufsstrassen, zu erreichen. Marks & Spencer, eine traditionsreiche britische Einzelhandelskette, hat am Freitag ihre Gewinnprognose nach oben revidiert. Ein Ereignis, das gemäss «Financial Times» in diesem Jahrhundert noch nie vorgekommen sei.

Dank unter anderem «aufgestauter Kundennachfrage» hat das 137-jährige Unternehmen die Erwartung beim Betriebsgewinn für das laufende Geschäftsjahr auf mehr als 350 Mio. £ angehoben. Die Aktien gewannen im Morgenhandel zeitweise ein Zehntel auf mehr als 158 £ und konnten somit seit Jahresbeginn ein Fünftel an Wert zulegen. In den letzten Jahren verloren Anleger mit den Papieren von Marks & Spencer indes fast nur Geld. 2015 notierten die Titel deutlich über 500 £.

Das Management von Marks & Spencer hat in den letzten Jahren das Geschäft umgebaut – das zahle sich jetzt aus, heisst es aus dem Unternehmen. Kunden kauften Lebensmittel weiterhin in den Geschäften, Kleider hingegen würden immer mehr online geshoppt. Besonders die Food-Abteilung konnte beim Absatz deutlich zulegen. Doch auch bei Kleidern und Innenausstattung brummt das Geschäft wieder. Schon Ende Juli hatte die britische Konkurrentin Next einen ähnlich zuversichtlichen Ausblick gegeben.

Detailhandelsketten mit grosser physischer Präsenz in Grossbritannien wie auf dem Kontinent haben in den vergangenen achtzehn Monaten ausserordentlich stark unter den regelmässig verhängten Lockdowns gelitten. Diese zwangen die Geschäfte, monatelang zu schliessen und die Belegschaft in Kurzarbeit zu schicken. Wie nachhaltig die aktuelle Erholung sein wird, ist mehr als ungewiss.

In Grossbritannien sind wegen der starken Verbreitung der Deltavariante des Coronavirus die Eindämmungsmassnahmen jüngst wieder verschärft worden. Zwar dürfen die Geschäfte weiterhin offen bleiben. Doch die Zahl der in Quarantäne befindlichen Mitarbeiter hat sich stark erhöht – diese Ausfälle dürften nicht einfach zu kompensieren sein. Corona hält die britischen Retailer auf Trab.