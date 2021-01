Aktie im Blickpunkt

Positive Nachrichten rund um Norwegian Air Shuttle waren in den vergangenen Monaten Mangelware. Zu sehr hat sich die Billigairline in den vergangenen Jahren verschuldet. Die Coronakrise hat die Situation dramatisch zugespitzt. Doch nun sorgt eine angekündigte Staatshilfe für ein leichtes Aufatmen.

Die norwegische Industrieministerin Iselin Nyboe erklärte am Donnerstag, die Regierung sei bereit, sich an der Refinanzierung von Norwegian zu beteiligen. «Der vorgelegte Sanierungsplan scheint robuster zu sein als der, zu dem wir im Oktober Nein gesagt haben», sagte sie. Zum Umfang der Finanzspritze äusserte sie sich allerdings nicht. Sie stellte aber klar, dass für den Staat kein Interesse bestehe, bei der angeschlagenen Fluggesellschaft einzusteigen.

Mit der versprochenen Hilfe zeigte sich die Norwegian-Geschäftsleitung sehr zufrieden. «Wir haben immer noch einen grossen Job vor uns, aber wir nehmen die Unterstützung der Regierung als Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagte CEO Jacob Schram.

Die Fluggesellschaft hat vergangene Woche eine neue Strategie präsentiert. Künftig will sie keine Langstreckenflüge mehr anbieten und sich stattdessen auf Kurzstrecken in Europa und Skandinavien konzentrieren. Das hat unter anderem grosse Auswirkungen auf die Flugzeugflotte. Sie soll von derzeit 140 Maschinen auf 50 verkleinert werden.

An der Börse sorgte die in Aussicht gestellte Staatshilfe für deutliche Avancen. Die Valoren gewannen am Donnerstag über 10% und schlossen bei 68 nKr. Der Kurssprung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, wie schlecht es um die Airline steht. Der Schlusskurs liegt rund 95% unter dem Vorjahresniveau. Davon auszugehen, dass die Aktien in den kommenden Tagen weiter deutlich zulegen, wäre voreilig. Am Ausblick, der für das laufende und das kommende Jahr erneut tiefrote Zahlen vorsieht, hat Norwegian nämlich nichts geändert. Selbst risikofreudigen Anlegern ist von einem Investment daher abzuraten.