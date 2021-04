Aktie im Blickpunkt

Im deutschen Index der mittelgrossen Unternehmen MDax gab es am Mittwoch einen Überflieger. Die Aktien von Hugo Boss (BOSS 37.97 +6.6%) avancierten in der Spitze über 10% auf 39.33 €. Damit nähern sie sich in grossen Schritten der 40-€-Marke. Dieses Niveau haben die Valoren des Modekonzerns vor gut einem Jahr verlassen. Der coronabedingte Einbruch liess sie auf ein Mehrjahrestief von knapp 20 € einbrechen. Erst seit Anfang November stehen die Zeichen auf Erholung. Im laufenden Jahr geht es für die Titel weiter aufwärts. Das zeigen die bisherigen Avancen von über einem Viertel. Noch braucht es für den Kurs aber etwas Schub, um das Vorkrisenniveau zu erreichen.

Der nötige Treiber dafür könnten die Übernahmespekulationen sein, die für das Kursplus vom Mittwoch verantwortlich sind und seit dieser Woche kursieren. In britischen Medien wird von mehreren Interessenten berichtet – darunter LVMH (MC 625.45 +3.1%) –, und deswegen würden einige Anleger einsteigen. Hugo Boss hat dazu bisher nicht Stellung genommen.

Wer sich von der Gerüchteküche allerdings nicht verleiten lässt, sind die Analysten. Gerade mal drei von zehn Experten empfehlen den Titel zum Kauf. Im Durchschnitt sehen sie ihn bei 34.30 € fair bewertet – also etwas unter dem aktuellen Niveau. Die US-Bank JPMorgan etwa hat die Einstufung vor wenigen Tagen auf «Neutral» mit einem Kursziel von 33 € belassen. Der starke Fokus auf Europa wirke sich negativ auf den Geschäftsgang aus.

Anderer Meinung ist Warburg Research. Die Analysten des deutschen Instituts sind dafür verantwortlich, dass das durchschnittliche Kursziel nicht noch tiefer liegt. Denn sie erwarten bei Hugo Boss Avancen bis auf 57 €. Der Modekonzern sei die perfekte Möglichkeit, auf ein Ende der Lockdowns zu setzen. Er habe es geschafft, die Pandemie zu überstehen und die Bilanz in Form zu halten. Jetzt sei ein starkes Gewinnwachstum zu erwarten. Positiv gestimmt ist auch RBC. Kanadas grösste Bank sieht starke Erholungsaussichten und das Potenzial für eine Online-Aufholjagd und setzt das Kursziel bei 38 €.