Aktie im Blickpunkt

Die Fahrradbranche dominiert normalerweise nicht das Geschehen an den Finanzmärkten. In der vergangenen Handelswoche war das aber für einmal anders. Gleich zwei Unternehmen sorgten für Schlagzeilen. Am Donnerstag erfuhr «Finanz und Wirtschaft», dass Stromer, einer der bekanntesten E-Bike-Hersteller der Schweiz, mit Naxicap einen neuen Besitzer erhält. Über den Kaufpreis haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart. Zudem ist noch unklar, ob die Private-Equity-Tochter des franko-amerikanischen Vermögensverwalters Natixis Investment Managers plant, Stromer an die Börse zu bringen.

Das zweite Unternehmen aus der Fahrradbranche, das für Gesprächsstoff sorgte, stammt aus Deutschland. HGears hat am Freitag den Schritt an die Börse gewagt. Bei seinem Debüt an der Frankfurter Börse kam der E-Bike-Zulieferer schnell auf Touren. Der erste Kurs wurde am Freitag bei 27,50 € notiert. Damit lagen die Titel knapp 6% über dem Ausgabepreis von 26 €. Die hohen Kursgewinne konnten sie allerdings nicht bis zum Schluss des ersten Handelstages halten. Die Geschäftsleitung zeigte sich dennoch zufrieden mit dem Einstand auf dem Börsenparkett. «Wir sind stolz darauf, den Sprung an die Börse erfolgreich geschafft zu haben», kommentierte CEO Pierluca Sartorello.

Mit dem Börsengang hat HGears 173 Mio. € eingenommen. Davon fliessen 62 Mio. € in die eigene Kasse. Das Geld will sie in die Produktion, aber auch in Forschung und Entwicklung investieren. Die restlichen 111 Mio. € gehen an die Altaktionäre um den Frankfurter Investor Finatem, die ihre Beteiligung auf 36% abschmelzen lassen.

HGears setzt erst seit Kurzem auf die E-Mobilität. Mit ihren Partnern Bosch und Schaeffler verfolgt sie aber grosse Pläne. Im vergangenen Jahr war der Bereich des Elektroantriebs für mehr als ein Drittel des Umsatzes von 126 Mio. € verantwortlich. Mittelfristig hat sich der Börsenneuling zum Ziel gesetzt, den Umsatz auf 250 Mio. € zu verdoppeln. Dabei soll allein der Umsatz im Sektor E-Mobilität bis zu 150 Mio. € betragen und sich damit mehr als verdreifachen.