Aktie im Blickpunkt

Die Zeiten, in denen skandinavische Unternehmen wie Ericsson (ERIC B 107.95 -1.1%) und Nokia (NOKIA 3.595 0.41%) zusammen mit der japanischen Sony (SNE 75.43 1.11%) den internationalen Telecommarkt aufmischten, sind seit längerem vorbei. Heute spielen die Nordeuropäer in dieser Branche eine deutlich kleinere Rolle. Das zeigt sich gut am Beispiel des Aktienkurses von Ericsson. Kosteten die Valoren zu Beginn des Jahrtausends über 700 sKr., dümpeln sie seit Jahren unter der 100-sKr.-Marke.

Nun bahnt sich aber Bewegung im Geschäft von Ericsson an. Im kürzlich abgeschlossenen dritten Quartal verbuchte der schwedische Netzwerkausrüster einen Gewinnsprung. Der Erfolg aus dem operativen Geschäft stieg auf 9 Mrd. sKr. (930 Mio. Fr.) von 6,5 Mrd. vor Jahresfrist und übertraf damit die Markterwartungen von 7 Mrd. Der Umsatz legte derweil mit einem Plus von 1% auf 57,5 Mrd. sKr. (5,9 Mrd. Fr.) weitaus weniger stark zu. «Das Coronavirus hatte bisher nur begrenzte Auswirkungen auf unser Geschäft, aber wir beobachten alle Anzeichen einer Änderung der Situation genau», erklärte CEO Borje Ekholm.

Den positiven Geschäftsgang erklärt die Geschäftsleitung von Ericsson mit dem Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G in China. «Die Einführung von 5G in China war der grosse Treiber in diesem Quartal», sagte Finanzchef Carl Mellander. Nun folgt der Ausbau der neuesten Technologie im Heimatland Schweden sowie im Baltikum. Dafür hat Ericsson einen Fünfjahresvertrag über mehrere Milliarden Kronen mit dem Rivalen Telia unterzeichnet. Allerdings könnten chinesische Konzerne wie Huawei und ZTE (763 2.014 -2.47%) noch in die Quere kommen.

Die Anleger liessen sich am Mittwoch von dieser drohenden Gefahr nicht beunruhigen. Sie zeigten sich vielmehr zufrieden mit dem abgelaufenen Quartal und griffen in Stockholm nach den Valoren. Der jahrelangen Seitwärtsbewegung könnte damit ein Ende gesetzt werden. Seit Jahresbeginn haben die Aktien schliesslich rund 29% an Wert gewonnen. An der Börse wird das Unternehmen inzwischen umgerechnet mit rund 34,3 Mrd. Fr. bewertet.