Aktie im Blickpunkt

Erst seit Herbst vergangenen Jahres sind die Papiere des Rüstungselektronikherstellers Hensoldt (HAG 16.34 +4.88%) an der Börse notiert. Der Börsenstart verlief holprig. Schon am ersten Tag fielen die Valoren unter den Ausgabepreis von 12 € – brauchten mehrere Wochen, um die 12er-Marke zu knacken. Seit Ende Dezember gehören sie zum deutschen Small-Cap-Index SDax. Mit dem Einstieg der italienischen Leonardo (LDO 10.45 -0.81%) als neuer Ankeraktionärin am Montag scheint das Unternehmen auf Wachstum programmiert. Der Kurs ist in die Höhe geschossen, zeitweise auf mehr als 18 €.

Hensoldt war einst die Elektroniksparte des Airbus-Konzerns. Vor vier Jahren kaufte der US-Finanzinvestor KKR 74,9% des Geschäftsbereichs. Das Unternehmen Hensoldt selbst übernahm die übrigen 25,1%. Schon damals liebäugelte die Gesellschaft mit Sitz nahe München mit dem Börsengang. Das hat vergangenes Jahr früher als gedacht geklappt. Nun verabschiedet sich der Investor KKR auf Raten.

Ende Jahr hatte die Bundesregierung bereits ein Paket über 25,1% der Anteile an Hensoldt übernommen. Mit der Sperrminorität sichert sich Deutschland gegen eine feindliche Übernahme des strategisch wichtigen Unternehmens ab. Am Montag nun ist bekannt geworden, dass der italienische Raumfahrt- und Rüstungskonzern Leonardo für 606 Mio. € weitere 25,1% der Anteile an Hensoldt von KKR kauft. Der deutsche Bund hatte 450 Mio. gezahlt.

Leonardo, die selbst zu 30,2% dem italienischen Staat gehört, arbeitet mit den Bayern bereits beim EU-Kampfflugzeug Eurofighter zusammen. Pro Aktie zahlen die Italiener 23 € – was einem Aufschlag von fast 50% auf den Schlusskurs der Hensoldt-Papiere vom vergangenen Freitag entspricht. KKR hat mehr als 1,2 Mrd. € mit dem Hensoldt-Geschäft erlöst und besitzt noch 18% der Hensoldt-Anteile.

Der Leonardo-Einstieg bewertet Hensoldt mit 2,4 Mrd. € – an der Börse kam das Unternehmen am Montagmorgen auf einen Wert von nur 1,7 Mrd. Anleger, die wie Leonardo darauf hoffen, dass der europäische Rüstungssektor zusammenwächst, setzen Hensoldt auf ihre Beobachtungsliste.