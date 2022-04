Aktie im Blickpunkt: Kering

Der Umsatzzuwachs bei Kering ist enorm. Auf vergleichbarer Basis hat das französische Luxusgüterunternehmen den Umsatz im ersten Quartal 21% auf 4,96 Mrd. € gesteigert. Besonders Nordamerika und Westeuropa trieben den Absatz an. Analysten hatten mit 4,74 Mrd. € deutlich weniger erwartet, und dennoch sackte der Aktienkurs ab. Anleger reagierten unter anderem auf den verhältnismässig moderaten Zuwachs der umsatzstärksten Marke, Gucci, von 13,4%. Sie erwirtschaftet mit Lederwaren und Bekleidung gut die Hälfte des Konzernumsatzes. In den ersten drei Monaten litt sie aber in China wegen der zahlreichen Lockdowns. Bereits in den Vorquartalen hatte sie die hohen Erwartungen nicht erfüllt. Als grösster Umsatztreiber erwies sich Yves Saint Laurent. Mit über 37% mehr Umsatz trug die Modemarke am deutlichsten zum zusätzlichen Erlös bei. Besonders erfreulich war die kontinuierliche Zunahme des Onlineverkaufs.