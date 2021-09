Aktie im Blickpunkt

Lange Zeit herrschte um den US-Mitfahrdienst eine skeptische Stimmung. Die Coronakrise hatte das bisherige Kerngeschäft mit Fahrdiensten zum Erliegen gebracht, und auch an der Börse bekundeten die Valoren Mühe. Seit Jahresbeginn haben sie gut 15% eingebüsst.

Die Gründe dafür waren an mehreren Orten auszumachen. Erstens stiegen die Preise, und zweitens fehlte es an Fahrern. Der US-Konzern hatte ohne grossen Erfolg hunderte Millionen in die Hand genommen, um Fahrer zu seiner Plattform zu locken. Zudem musste Uber hohe Marketingkosten auf sich nehmen, um die zweite Säule des Geschäfts mit Essenslieferungen voranzutreiben, was dem Konzern zusätzlich zusetzte.