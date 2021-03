Aktie im Blickpunkt

In Grossbritannien reiht sich derzeit ein IPO ans andere. Nach der Schuhkultmarke Dr Martens und dem E-Kartenanbieter Moonpig hat am Dienstag mit der dänischen Onlinebewertungsplattform Trustpilot bereits das dritte Unternehmen im laufenden Jahr sein Debüt gefeiert. Und am Horizont bahnt sich mit Deliveroo bereits der nächste Börsengang an. Es soll einer für die Geschichtsbücher werden.

Die Stimmung an der Londoner Börse ist günstig. Davon haben Trustpilot gleich am ersten Handelstag profitiert. Sie kletterten am Dienstag zum Start gegenüber dem Emisionspreis von 265 p je Aktie um 14%. Damit wurde die Bewertungsplattform mit gut 1 Mrd. £ eingestuft. Sie hat ihr Ziel also erreicht: Im Vorfeld des IPO berichteten dänische und britische Medien übereinstimmend, dass die Geschäftsleitung eine Bewertung in dieser Grössenordnung anstrebe.

Bei Trustpilot läuft derzeit alles wie am Schnürchen. Dank der Coronakrise hat sie einen regelrechten Boom erlebt. Die Bewertungsplattform verdient ihr Geld damit, dass Unternehmen dafür bezahlen, die sogenannte Trustbox auf ihrer Homepage einbinden zu dürfen. Dort sind die auf der Plattform abgegebenen Bewertungen dann einsehbar. Inzwischen ist die Trustbox auf mehr als einer halben Million Internetseiten implementiert. Damit ist Trustpilot in diesem Segment mit einem Marktanteil von über 16% Marktführer. Die Konkurrenz rund um Google Reviews oder TripAdvisor hinkt hinterher.

Das vergangene Jahr in Zahlen ausgedrückt zeigt, wie stark Trustpilot performt hat. Das 2007 in Kopenhagen gegründete Unternehmen erwirtschaftete einen Rekordumsatz von 102 Mio. $. Das sind gut 25% mehr als 2019. Gleichzeitig gelang es, den Verlust von 23 auf 13 Mio. $ und damit um fast die Hälfte zu senken.

Das Geld, das Trustpilot mit dem Börsengang einnimmt, will die Geschäftsleitung sofort zur Expansion einsetzen. Zwei Ziele verfolgt das Unternehmen dabei. Einerseits soll der Kundenstamm von bisher 19’500 Kunden ausgeweitet werden. Andererseits hat Gründer und CEO Holten Mühlmann mitgeteilt, neue Produkte in mehr Ländern anbieten zu wollen.