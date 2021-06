Aktie im Blickpunkt

Die Aktien von Pernod Ricard (RI 184.13 +2.59%) kennen derzeit kein Halten. Nachdem sie vorsichtig ins Jahr gestartet sind und sich in den ersten drei Monaten seitwärts entwickelt haben, arbeiten sie sich seit April kontinuierlich nach oben. Knapp 15% haben sich die Titel seither verteuert. Am Mittwoch verbuchten sie abermals starke Avancen und verbesserten ihr Rekordhoch auf 187.60 €. In der Folge bewegten sie sich etwas unter diesem Niveau.

Auslöser der Zukäufe waren die von der Geschäftsleitung nach oben geschraubten Aussichten. Pernod Ricard hat aufgrund der schnelleren Erholung nach der Aufhebung der Eindämmungsmassnahmen gegen das Coronavirus ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 angehoben. Konkret erwartet sie ein Plus von 16% statt 10%. «Das Tempo der Erholung ist schneller als erwartet», begründete der Eigentümer der Marken von Mumm Champagner, Absolut Vodka und Martell Cognac seine Anpassung.

Rund um Pernod Ricard herrscht also Champagnerlaune. Auch die Analysten sind mit dem Erreichten und den weiteren Plänen des Unternehmens sichtlich zufrieden. Jefferies etwa hat am Mittwoch die Einstufung für Pernod Ricard auf «Kaufen» mit einem Kursziel von 200 € bestätigt. Die Investmentbank zeigt sich von zwei Seiten beeindruckt. Einerseits überzeuge die Kostenkontrolle. Andererseits zeige der erhöhte Ausblick, dass die Erholung schneller als erwartet verlaufe, schrieb Analyst Edward Mundy.

Bereits am Dienstag hat sich JPMorgan zum Spirituosenhersteller geäussert. Die amerikanische Bank hat nach einer Telefonkonferenz zum Asiengeschäft von Pernod Ricard die Einstufung für die Valoren auf «Neutral» belassen. Sie erwartet weitere Avancen bis auf ein Niveau von 190 €. Die Geschäftsdynamik des Spirituosenkonzerns in China sei derzeit stark, schrieb Analystin Celine Pannuti. In Indien könnte eine Zollreduzierung die Preisgestaltung für Kunden attraktiver machen.