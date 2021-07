Aktie im Blickpunkt

Ein starkes organisches Umsatzwachstum, aber sinkende Margen und eine Reduktion der Ertragsprognose. Mit diesen gegensätzlichen Neuigkeiten wartete der Nestlé-Branchennachbar Unilever (ULVR 4'110.50 +1.62%) auf – und verunsicherte damit die Anleger. Der britisch-niederländische Konzern steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr organisch um 5,4%. Ungünstige Wechselkurse schmälerten die Zunahme auf 0,3%, woraus sich ein Umsatz von 25,8 Mrd. € ergab. Im zweiten Quartal betrug das Wachstum aus eigener Kraft 5%, was etwas besser war, als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Für das ganze Jahr bestätigte Unilever das Ziel eines organischen Wachstums von 3 bis 5%.

Steigende Kosten für Rohstoffe, Verpackung und Logistik belasteten jedoch bereits in den ersten sechs Monaten, sodass die operative Marge um einen Prozentpunkt auf 18,8% sank (17,2% nach US-GAAP). Von einer Besserung im Jahresverlauf geht Unilever nicht aus. Im Gegenteil, die Margenprognose wurde nach unten revidiert. Statt eines leichten Anstiegs wird nun ein Wert auf Vorjahresniveau (18,5%) in Aussicht gestellt. Ausgewiesen wurde ein Ebit von 4,85 Mrd. €.

Die Unilever-Aktien fielen am Donnerstag gut 3%. Zwischenzeitlich war das Minus noch ausgeprägter. Dass die geschmälerten Aussichten andere Titel aus der Konsumgüterbranche in Mitleidenschaft zogen, war zu erwarten. Auch Nestlé (NESN 115.26 +0.93%) verloren 1,6%.

Der Blick auf die Rohstoff- und die Logistikkosten wird am kommenden Donnerstag besonders interessieren, wenn Nestlé den Halbjahresabschluss präsentieren wird. Punkto Wachstum hat der Branchenleader immer noch die Nase vorn. Für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres schätzen die Analysten im Schnitt ein organisches Wachstum von 7,1%. Das wäre leicht weniger als im exzellenten Startquartal (7,7%), aber immer noch sehr ansprechend. Die Chancen, dass Nestlé die Erwartungen erfüllen wird, stehen gut, auch nach der Unilever-Vorgabe. Die Division Foods & Refreshment von Unilever, in der die beiden Multis in direkter Konkurrenz zueinander stehen, erhöhte den Umsatz im ersten Semester 8,4%. Die Zunahme setzte sich aus 5,8% Volumenwachstum und 2,1% Preissteigerung zusammen. Preissetzungsmacht ist auch bei Nestlé eine immer wieder bestätigte Eigenschaft.