Aktie im Blickpunkt

Im September vergangenen Jahres hat der US-Chiphersteller Nvidia die Übernahme des britischen Konkurrenten ARM angekündigt. Vereinbart wurde ein Übernahmepreis von 40 Mrd. $. ARM gehört seit fünf Jahren dem japanischen Telecomanbieter Softbank, der auch als Tech-Holding und -Investor fungiert. Nun hat die britische Wettbewerbsaufsicht ihre Zweifel an der ARM-Übernahme geäussert – damit steht der Kauf auf der Kippe. Manche Analysten sehen die Akquisition schon als gescheitert.

ARM ist eine wichtige Halbleiterlieferantin von Technologien für Mobiltelefone. Aus der britischen Politik wurden zuvor schon Bedenken gegen die Übernahme laut, da ARM-Produkte in kritischer Infrastruktur – einschliesslich militärischer Technologie – verwendet werden. Die Wettbewerbsaufsicht sieht dagegen ein anderes Problem: Der Zugang zu Technologien könnte für Nvidia-Konkurrenten eingeschränkt werden, erklärte ein Vertreter der Behörde. ARM gilt in der Chipindustrie als neutrale Chipentwicklerin, die ihre Technologien ohne Diskriminierung in der Handybranche lizenziert.