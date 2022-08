Aktie im Blickpunkt: Zoom Video Communications

Zoom Video Communications haben zum Wochenstart weiter abgegeben. Die Gewinnertitel der Coronapandemie kamen nach der Publikation der Zahlen zum zweiten Quartal (per Ende Juli) deutlich zurück. Sie verloren am Dienstag zum Börsenstart rund 13%. Wegen der zahlreichen Lockdowns haussierten die Werte seit dem Börsengang im April 2019 (Ausgabepreis 62 $) in eineinhalb Jahren auf ihren Höchststand von über 560 $. Seither tendierten sie kontinuierlich rückläufig, notieren aber noch immer mehr als 50% über dem Emissionspreis. Seit Jahresbeginn handeln sie aber fast 50% im Minus.

Schwaches Zahlenset

Besonders das stockende Wachstum des Anbieters von Software für Videokonferenzen trieb Anleger dazu, sich am Dienstag von den Werten zu trennen. Nachdem der Umsatz im Vorjahreszeitraum rund 35% zugelegt hatte, erreichte Zoom im aktuellen zweiten Quartal eine Umsatzsteigerung von lediglich 8% auf knapp 1,1 Mrd. $.