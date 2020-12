Aktie im Blickpunkt

Das Jahr 2020 begann für Airbus (AIR 87.79 +1.22%) (Börsenwert: 69,8 Mrd. €) denkbar schlecht. Die am härtesten getroffene Branche in der Coronakrise ist der Tourismus und damit auch die Luftfahrtbranche. Der französisch-deutsche Flugzeugbauer sah sich wie der amerikanische Konkurrent Boeing (BA 218.78 -0.24%) gezwungen, die Produktion zu Beginn der Krise um etwa ein Drittel zu drosseln. In der Folge verzichtete Airbus auf eine Gewinnprognose. Das sorgte an der Börse für massive Verluste. Die Aktien brachen von Ende Februar bis Mitte März 60% ein. Die Talsohle erreichten sie bei 47.20 €. So tief notierten sie letztmals vor vier Jahren.

Inzwischen ist Airbus wieder auf dem Vormarsch. Die Titel präsentieren sich deutlich stabiler. Nach monatelanger Seitwärtsentwicklung zeigt der Trend spätestens seit November wieder aufwärts. Am Dienstag schlossen sie bei 87.94 €. Noch fehlen aber mehr als 30%, um auf Vorkrisenniveau zu gelangen. Dass die Anleger wieder nach den Valoren des Flugzeugbauers greifen, hat unter anderem damit zu tun, dass die Geschäftsleitung schon für das neue Jahr mit einem Aufschwung rechnet. Im Zuge der Präsentation des jüngsten Quartalsberichts hat sie angekündigt, die Produktion aufgrund der vielen Aufträge wieder hochzufahren. Damit ist ein erster Schritt in Richtung Normalität getan.

Für Freude unter den Anlegern hat am Dienstag ausserdem die Nachricht gesorgt, wonach der Konzern das zweite Jahr in Folge als Weltmarktführer vor Boeing abschliesst. Marktbeobachtern zufolge wird Airbus in diesem Jahr 550 bis 560 Flugzeuge ausliefern. Der Absatz wäre damit zwar 35% unter dem Vorjahr, als der Konzern mit 863 Maschinen eine Bestmarke erzielte. Angesichts der Produktionseinschränkungen im zu Ende gehenden Jahr ist das jedoch eine beachtliche Leistung, die Anleger nun zu honorieren wissen.