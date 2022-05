Aktie im Blickpunkt: About You

Der digitale Modekonzern About You schreibt im Geschäftsjahr 2021/22 einen bereinigten Betriebsverlust (Ebitda) von 66,9 Mio. €. Die Anleger reagieren mit Enttäuschung darauf. Die Aktien fielen am Dienstag zwischenzeitlich um fast 14% auf einen Kurs von knapp 8 €. Das ist nur noch rund ein Drittel des Ausgabepreises von 23 € beim Börsengang vor knapp einem Jahr. Im Sog verloren auch die Titel des Konkurrenten Zalando mehr als 4%.

Stark gestiegene Marketingausgaben und Wachstumsinvestitionen sind der Grund dafür. About You investierte im abgelaufenen Geschäftsjahr in den Ausbau des europäischen Vertriebsnetzes, unter anderem durch die Eröffnung eines zweiten Distributionszentrums in der Slowakei. Bis 2023 sollen zwei weitere Zentren in Polen und Frankreich dazukommen.