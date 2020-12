Aktie im Blickpunkt

Am letzten Handelstag vor Weihnachten ist an der Börse meist nicht mehr allzu viel los. Diese nicht niedergeschriebene Regel hat sich auch in diesem aussergewöhnlichen Jahr wieder bestätigt. Die Volumen waren gering, und dementsprechend wenig bewegten sich die europäischen Börsen. Der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3'539.26 +1.19%) gewann 1,3%, und der Dax (DAX 13'587.23 +1.26%) avancierte 1,3%.

Alles andere als unauffällig zeigten sich Daimler. Sie setzten sich gleich zu Beginn des Handelstages an die Spitze des deutschen Leitindex, gewannen bis Börsenschluss 3,4% und schlossen bei 58,58 €. Damit steuern die Aktien des Stuttgarter Autobauers auf einen versöhnlichen Jahresabschluss zu. Lange sah es danach aus, als würden sie das Jahr im Minus beenden. Doch nach dem coronabedingten Einbruch von Mitte März – als sie zwischenzeitlich nur 21 € kosteten – haben sich die Titel eindrücklich erholt. Das Jahr werden sie mit einer Avance von rund 15% abschliessen.

Hintergrund der deutlichen Avancen am Tag vor Heiligabend war ein Medienbericht, Daimler bereite den Börsengang ihres Lastwagengeschäfts vor. Wie das «Handelsblatt» schreibt, sei die Frage längst nicht mehr, ob Trucks gelistet wird, sondern nur noch wann. CEO Ola Källenius strebe eine Abtrennung des Geschäftsbereichs Ende 2021 oder 2022 an, aber auch ein Teilverkauf an einen Finanzinvestor sei denkbar. Das Geschäft mit Trucks und Bussen hat 2020 massiv unter der Pandemie gelitten. Umsatz und Absatz sind in den ersten drei Quartalen eingebrochen. 2019 hatte Daimler in diesem Segment noch einen Jahresumsatz von über 40 Mrd. € erzielt. Davon ist der Konzern in diesem Jahr weit entfernt.

Die Analysten begrüssen einen möglichen Börsengang. JPMorgan rechnet im kommenden Jahr mit einer Erholung der Nachfrage in der Lkw-Branche. Eine Beschleunigung des Produktzyklus, die den Preisen helfen sollte, sowie deutliche Kostensenkungen dürften Daimler Auftrieb geben. Aus diesem Grund hat die US-Bank die Einstufung für den deutschen Autobauer auf «Übergewichten» belassen.