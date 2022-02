Aktie im Blickpunkt: Volkswagen

Die europäischen Aktienmärkte reagierten in den letzten Tagen allesamt auf die geopolitischen Unruhen im Osten Europas. Nicht ganz so stark von den Unsicherheiten belastet zeigten sich die Vorzugsaktien von Volkswagen. Die Familien Porsche und Piëch sowie Volkswagen am Dienstag die Pläne für den Börsengang der Porsche AG. Damit steht einer der grössten Börsengänge weltweit bevor, der schon im vierten Quartal 2022 durchgeführt werden könnte.

Wie der grösste europäische Automobilhersteller am Donnerstag mitteilte, haben die Führungsgremien des VW-Konzerns, Vorstand und Verwaltungsrat, dem Vorhaben bereits zugestimmt. Dementsprechend kann in Bälde mit der konkreten Umsetzung gestartet werden.