Aktie im Blickpunkt: Gazprom

Seit Donnerstag ist der Handel an der russischen Börse wieder teilweise geöffnet. Die Titel des weltweit grössten Erdgasförderers Gazprom tendierten seither sehr volatil. Deren Handel war vor gut einem Monat ausgesetzt worden, zuvor hatten sie einen Kurssturz erlitten. Mit Wiederaufnahme des Handels am Donnerstag zogen die ­Titel zunächst deutlich an, verloren anschliessend aber wieder an Terrain. Die starken Ausschläge dürften voraussichtlich länger anhalten.

Neben Gazprom werden zunächst nur dreiunddreissig der fünfzig grössten Aktien des Moskauer Index MOEX gehandelt. Darunter finden sich auch die Valoren des Mineralölkonzerns ­Lukoil und der grössten russischen Fluggesellschaft Aeroflot. Beide verzeichneten ebenfalls Kursverluste.