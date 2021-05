Aktie im Blickpunkt

Die wichtigsten nationalen Fussballmeisterschaften sind am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen – unter anderem auch die Bundesliga in Deutschland. Borussia Dortmund (BVB 6.11 -0.08%) mit seinen drei Schweizern im Kader erreichte hinter RB Leipzig und Meister Bayern München den Rang drei. In den Augen vieler Fussballkenner ist das Erreichte zu wenig.

Hinter den Erwartungen blieb der Club auch aus wirtschaftlicher Sicht. Zwar hätten sportliche Erfolge mit dem Erreichen des Viertelfinals in der Champions League und dem Sieg im nationalen Pokalwettbewerb noch schlimmere Auswirkungen auf die Gewinnsituation verhindert. Ein höherer Verlust als im Vorjahr wird Borussia Dortmund für das am 30. Juni endende Geschäftsjahr 2020/21 dennoch ausweisen. Zu sehr belastet die Coronakrise die Bilanz des BVB. Wie bei allen Bundesligavereinen waren Zuschauer in der abgelaufenen Spielzeit nur reduziert und nur bis Oktober zugelassen, entsprechende Einnahmen fielen weg.

Nach ersten Berechnungen stieg der Verlust auf 75 Mio. € nach 44 Mio. € im Vorjahr. Das operative Ergebnis (Ebitda) halbierte sich beinahe auf 33 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2018/19 gab es bei einem Umsatz von rund 490 Mio. € noch einen Gewinn von 17,4 Mio. €.

CEO Hans-Joachim Watzke hatte bei der Generalversammlung im Herbst 2020 bereits einen Verlust in dieser Grössenordnung vorausgesagt, dabei aber nicht ausgeschlossen, dass es sogar noch schlimmer ausfallen könnte. Der Geschäftsbericht sah damals noch eine mögliche Zuschauerauslastung von 20% vor. Die übliche Zuschauerzahl im Dortmunder Stadion Signal-Iduna-Park liegt bei 81’000 Gästen pro Spiel.

An der Börse hatte die Gewinnwarnung negative Auswirkungen. Borussia Dortmund gaben nach und gehörten zu den grössten Verlierern im SDax. Allerdings gilt zu beachten, dass die Valoren von Fussballclubs unter Investoren ohnehin nicht sehr beliebt sind. Denn die Vereine sind meist hoch verschuldet und bieten in der Regel mehr emotionalen Wert als finanzielle Rendite.