Aktie im Blickpunkt

Für die Aktien von Delivery Hero geht es wieder bergauf. Zum Wochenauftakt avancierten sie ohne kursrelevante Nachrichten stark, ehe sie am Mittwoch nach positiver Eröffnung einen grossen Teil der Gewinne preisgaben. Die Verluste vom dritten Handelstag der Woche sollen aber nicht darüber hinweg täuschen, dass sich die Valoren wieder auf dem aufsteigenden Ast befinden..

Am Donnerstag präsentiert Delivery Hero die Gewinnzahlen zum Ende Juli abgeschlossenen zweiten Quartal. Da aber ohnehin von einem weiteren Quartalsverlust ausgegangen wird, haben die vor gut zwei Wochen vorgelegten Umsatzzahlen eine weitaus grössere Bedeutung für die Anleger. Der Essenslieferdienst konnte in der Periode von April bis Juni nämlich ein weiteres Mal stark zulegen.