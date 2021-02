Aktie im Blickpunkt

Xiaomi wehrt sich. In einer der letzten Amtshandlungen hat die abgetretene US-Regierung den chinesischen Tech-Konzern Ende Januar mit 1100 anderen Unternehmen aus dem Reich der Mitte auf eine schwarze Liste genommen. Wegen angeblicher Verbindungen zum chinesischen Militär dürfen US-Investoren keine Xiaomi-Aktien im Depot halten. Die Chinesen klagen nun dagegen – vor einem Gericht in den USA.

Dem Unternehmen drohe «ein unmittelbarer, schwerer und nicht wiedergutzumachender Schaden, wenn die Kennzeichnung bestehen bleibt und die Beschränkungen in Kraft treten», heisst es nun in der Klageschrift vor dem US-Bezirksgericht in Columbia. Xiaomi bestreitet seit Anfang Verbindungen zu den Streitkräften in China. Beweise für die Behauptungen haben die Amerikaner bislang nicht vorgelegt.

Das Unternehmen wurde vor einer Dekade gegründet, unter anderem von Lei Jun, der weiter Hauptinvestor der Gesellschaft ist und sie als CEO leitet. Im Portfolio von Xiaomi spiegelt sich die Digitalisierung des Alltags: Da findet sich alles vom Staubsaugerroboter über smarte Glühlampen hin zu Smartphones, natürlich. Unter den Marken Mi, Redmi und Poco vermarktet Xiaomi die eigenen Geräte.

In einem rückläufigen Handymarkt konnte Xiaomi den Marktanteil im vierten Quartal 2020 um ein Drittel auf 11,2% ausbauen. Die Chinesen liegen damit hinter Apple (AAPL 134.14 +1.65%) und Samsung (SMSN 1'856.00 +0.54%) auf Platz drei. Geschickt nutzen sie das Vakuum, das Huawei hinterlassen hat. Die Branchenkollegen, ebenso aus China, hat der Bann aus den USA noch härter getroffen. US-Firmen dürfen Huawei weder Hard- noch Software liefern. Das hat unter anderem zur Folge, dass die Huawei-Geräte hierzulande ohne die weit verbreiteten Google-Dienste wie Mail oder Maps erscheinen. Für den hiesigen Massenmarkt taugen sie damit nicht mehr.

Beim Börsengang im Sommer 2018 hat Xiaomi mehr als 4,7 Mrd. $ eingesammelt. Das Geld nutzt sie für die Expansion, auch in Europa. Im Zürcher Glattzentrum gibt es schon seit mehr als einem Jahr einen Flagship Store, in denen die Tech-Produkte ausgestellt sind. Der US-Bann hat der jüngsten Aufwärtsbewegung der Xiaomi-Aktien einen Dämpfer verliehen. Am Tag der Entscheidung ging es mehr als 10% bergab. In den vergangenen sechs Monaten haben sich die Titel aber immer noch mehr als verdoppelt. Risikofähige Tech-Investoren setzen sie auf ihre Beobachtungsliste. Weiteres Störfeuer aus den Staaten könnte für interessante Einstiegskurse sorgen.