Aktie im Blickpunkt

Zu den Verlierern der Woche gehören Nike (NKE 132.99 +3.38%). Die Valoren des amerikanischen Sportartikelherstellers hatten sich bis Donnerstag knapp 6% verbilligt, ehe sie sich am Freitag noch leicht erholten. Für eine positive Wochenbilanz fehlte allerdings doch noch ein gutes Stück.

Verantwortlich für die sinkenden Kurse ist ein Post von Nike auf der Social-Media-Plattform Weibo (WB 49.21 -3.85%). Darin zeigt sich das Unternehmen besorgt über Medienberichte, wonach die chinesische Regierung in der Region Xinjiang mehr als 1 Mio. Menschen in Internierungslager gesteckt hat, wo sie indoktriniert, misshandelt und Zwangsarbeit unterworfen werden. Erst am vergangenen Montag hatte die EU zum ersten Mal seit 1989 wegen Menschenrechtsverstössen in Xinjiang Sanktionen gegen China erlassen. Aus diesen Gründen wolle der Sportartikelhersteller wie viele andere internationale Modemarken keine Baumwolle (Baumwolle 0.80 0%) aus der westchinesischen Region mehr beziehen.

Dieses Statement passte der chinesischen Regierung gar nicht. Sie bestreitet Menschenrechtsvergehen und bezeichnet die Internierungslager als Ausbildungsstätten, die der Terrorbekämpfung dienen. Die chinesische Staatszeitung «Global Times» beschuldigte deshalb unter anderem Nike wegen der Kritik im Zusammenhang mit Xinjiang. Angefacht von diesem Medienbericht kam es in den sozialen Medien Chinas zu Boykottaufrufen gegen westliche Konzerne wie Nike. Zudem kündigten mehrere prominente Chinesen die Zusammenarbeit auf – darunter der beliebte junge Schauspieler Wang Yibo.

In jüngerer Vergangenheit haben die chinesischen Behörden in politischen Konflikten immer wieder solche Massnahmen ergriffen. Meistens ist es nach wenigen Tagen zu einer Entspannung gekommen. Denn internationale Modemarken wie Nike brauchen den chinesischen Markt, und die chinesische Bevölkerung liebt europäische und amerikanische Modeartikel. Gut möglich, dass es auch diesmal so kommt. Dann wird es auch an der Börse wieder aufwärtsgehen. Die Analysten sind jedenfalls zuversichtlich. Die deutliche Mehrheit empfiehlt Nike zum Kauf, bei einem Kursziel von 164 $ bis 183 $.