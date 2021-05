Aktie im Blickpunkt

Einmal mehr entwickelten sich Moderna (MRNA 169.26 +3.1%) besser als der Gesamtmarkt. Am Dienstag avancierten die Valoren 3,1% und am Mittwoch dürften sie weiter zulegen. Seit Jahresbeginn haben sie sich über 60% auf rund 170 $ verteuert. Grund für die jüngsten Avancen sind die von Moderna vorgelegten Daten zur Wirksamkeit ihres Covid-19-Impfstoffs bei Jugendlichen.

Das Vakzin von Moderna habe sich in der Studie mit mehr als 3700 Personen zwischen 12 und 17 Jahren als sicher und wirksam erwiesen, schrieb Moderna am Dienstag. Zwei Drittel von diesen erhielten den Impfstoff und ein Drittel ein Placebo. Nach der zweiten Dosis habe es in der Impfstoffgruppe keine Covid-19-Fälle gegeben verglichen mit vier Fällen in der Placebogruppe. Demnach schützte das Vakzin zu 100%.

Der Impfstoff von Moderna, der zusammen mit Lonza (LONN 578.40 +0.59%) produziert wird, ist bislang erst zum Einsatz für Erwachsene zugelassen. In der Altersgruppe ab achtzehn Jahren lag die Wirksamkeit bei gut 94%. Das Mittel von Pfizer (PFE 39.33 -1.21%) und BioNTech (BNTX 197.50 +1.34%), das wie das von Moderna ein mRNA-Impfstoff ist, wurde in den USA schon vor zwei Wochen für Kinder ab 12 Jahren zugelassen, auch in der EU wird in Kürze mit einer Genehmigung gerechnet.

Jetzt will Moderna ebenfalls auf das Gaspedal drücken. In wenigen Tagen will das Biotech-Unternehmen die Daten für eine Zulassung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA und bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA sowie weiteren Regulierungsbehörden weltweit einreichen. Dann dürfte es schnell gehen und die weltweite Impfkampagne weiter beschleunigt werden. Weltweit wurden mittlerweile mehr als 1,5 Mrd. Impfdosen verabreicht.

Unter den Analysten herrscht bezüglich Moderna nach wie vor eine gute Stimmung – wenig verwunderlich bei dieser starken Performance und den guten Aussichten. Das Management erwartet eine anhaltende Nachfrage nach Coronaimpfstoffen. Der positive Ausblick hat die britische Investmentbank Barclays (BARC 175.86 -2.32%) vor wenigen Wochen dazu verleitet, das Kursziel für Moderna von 178 auf 194 $ anzuheben und die Einstufung gleichzeitig auf «Overweight» zu belassen.