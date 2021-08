Aktie im Blickpunkt

Die Deutsche Post gehört zu den ausgewiesenen Coronagewinnern im Nachbarland. Das liegt vor allem an der Flut von Paketen, die das Unternehmen dank des boomenden Online-Handels ausliefert. Nun hat Tobias Meyer, für den Bereich Post & Paket in Deutschland zuständiges Vorstandsmitglied von Deutsche Post DHL Group, bekannt gegeben, dass er für dieses Jahr mit einem weiteren Rekord an Paketen rechnet.

«Gerade das erste Quartal war gegenüber Vorjahr stark», erklärte Meyer nun in einem Interview. «Für das zweite Halbjahr erwarten wir noch ein moderates Wachstum, sodass für das Gesamtjahr auf jeden Fall ein Plus im Verhältnis zum Vorjahr stehen sollte.» Damit sollte der Rekordwert von 1,6 Mrd. ausgelieferten Paketen vom Jahr 2020 übertroffen werden. Die Papiere des Logistik- und Postdienstleisters notierten am Montag fester. Seit Anfang Jahr haben sie bereits knapp 50% an Wert gewonnen. Das Leitbarometer Dax hingegen konnte im selben Zeitraum «nur» etwas mehr als 15% zulegen.