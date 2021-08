Aktie im Blickpunkt

In wenigen Tagen steht die grösste Reform in der Geschichte des deutschen Leitindex bevor. Ab September werden zehn weitere Titel in den Dax aufgenommen, der künftig damit vierzig Werte umfasst. Nach dem Skandal um Wirecard im Sommer 2020 hatte die Börsenbetreiberin Deutsche Börse eine Reform ihres Indexregelwerks beschlossen. Neu ist für den Aufstieg in das Börsenbarometer die Marktkapitalisierung entscheidend und nicht länger auch das Handelsvolumen. Zudem müssen die gelisteten Unternehmen künftig weitere Kriterien zu Profitabilität und Coporate Governance erfüllen. Wer das Rennen gemacht hat, wird die Deutsche Börse am Freitag nach US-Handelsschluss bekanntgeben. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an