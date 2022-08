Aktie im Blickpunkt: Peloton

Nur kurz währte die Freude der Peloton-Aktionäre. Nachdem das Unternehmen bekanntgab, dass es zukünftig ausgewählte Produkte in den amerikanischen Läden von Amazon anbieten werde, legte die Titel am Mittwoch über 20% zu. Die Avancen verpufften aber nur einen Tag später wieder vollständig. Die Zahlen zum vierten Quartal und damit auch zum gesamten Fiskaljahr 2022 (per Ende Juni) gaben Anlegern Anlass, aus den Titeln zu flüchten. Seit Jahresbeginn notieren Peloton fast 70% im Minus.

Das Unternehmen enttäuschte auf ganzer Linie. Sowohl der Jahresumsatz lag deutlich unter dem Vorjahr, als auch der Umsatz im letzten Quartal. Das Unternehmen verfehlte die Schätzungen von Analysten.

Verlust höher als erwartet

Allein im Abschlussquartal baute das Unternehmen für Fitnessgeräte einen Verlust von rund 310 Mio. $ im Vorjahreszeitraum auf über über 1,2 Mrd. $ aus. Besonders der um fast 30% niedrigere Umsatz von 679 Mio. $ war für das schlechte Quartalsergebnis verantwortlich und erfüllte die ohnehin schon tiefen Prognosen der Analysten (über 680 Mio. $) nicht. Im dritten Quartal erreichte der Umsatz noch 964 Mio. $.