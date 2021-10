Aktie im Blickpunkt

Die Flugindustrie litt zu Beginn der globalen Pandemie besonders stark. Airbus und Boeing drosselten aus diesem Grund die Produktion so massiv wie nie zuvor, weil die Abnehmer fehlten und zeitweise Hunderte Flugzeuge am Boden blieben. Inzwischen hat sich die Situation etwas entspannt. Das zeigt sich gut am Kursverlauf von Airbus. Die Valoren haben im laufenden Jahr gut ein Fünftel zugelegt. Im Vergleich zu vor einem Jahr notieren sie sogar über 50% höher.

Doch betrachtet man den Chart genauer, fällt auf, dass der Aufwind von Airbus seit August stockt. Die Titel bewegen sich seither in einer Spanne von 110 bis 120 €, und das hat seinen Grund. Anlegern, Analysten und Zulieferern ist der ehrgeizige Plan zum Ausbau der Produktion ein Dorn im Auge. Airbus rechtfertigte am Montag die Pläne, die Produktion von A320- und A321-Maschinen bis Mitte 2023 von bisher 40 auf 64 pro Monat zu schrauben. «Wir arbeiten weiter daran, die Produktion wie im Mai angekündigt hochzufahren», heisst es in einer Medienmitteilung.