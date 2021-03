Aktie im Blickpunkt

Betrug. Bilanzfälschung. Geldwäsche. Die Vorwürfe des britischen Leerverkäufers Fraser Perring an die Adresse der deutschen Leasingfirma Grenke wiegen schwer. Ein zweiter Fall Wirecard steht den Nachbarn allerdings nicht bevor. Die von der deutschen Börsenaufsicht BaFin eingesetzten Wirtschaftsprüfer von Mazars kritisieren das Unternehmen, machen starke Mängel aus – sehen aber keinen Hinweis auf Betrug.

Mitte September hatte Fraser Perring einen Bericht vorgelegt, in dem sie den Deutschen einige Ungereimtheiten vorwirft. Anfang Februar neue Unruhe: Der langjährige Konzernvorstand Mark Kindermann, zuständig für das operative Geschäft, musste das Unternehmen verlassen. Als Grund nannte Grenke «kritische vorläufige Bewertungen bisheriger interner Prozesse in der Compliance-Organisation und der internen Revision».

Grenke verdient Geld vor allem mit dem Verleih von Tech-Produkten an kleine und mittelgrosse Unternehmen sowie Dienstleistungen rund um Leasing und Factoring, also die Übernahme von Unternehmensschulden. Im BaFin-Bericht wird insbesondere die fehlende Offenlegung nahestehender Personen in früheren Jahresabschlüssen genannt. Gemeint ist Gründer Wolfgang Grenke. Er finanzierte teils Leasinggesellschaften, die später vom Unternehmen gekauft wurden. Kritik gibt es auch an den Präventionsmassnahmen, um Geldwäsche zu verhindern, und an der internen Revision des Unternehmens.

Das deutsche Unternehmen hat auf einen Teil der Kritik bereits reagiert. So werde es die Expansion über Franchisegesellschaften in Zukunft selbst finanzieren und weitere Leasinggesellschaften zurückkaufen. Neu geschaffen wurde zudem die Position des Chief Risk Officer.

Seit Anfang vergangenen Jahres haben die Grenke-Aktien zwei Drittel ihres Werts verloren. Auch wenn es inzwischen so aussieht, als sei mehr nach Nachlässigkeit im Spiel als Bilanzbetrug: Am deutschen Aktienmarkt gibt es attraktivere Alternativen. Das Unternehmen hat durch mangelhafte Kommunikation viel Vertrauen der Anleger verspielt.