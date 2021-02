Aktie im Blickpunkt

An der deutschen Börse herrschte am letzten Handelstag der Woche miese Stimmung. Auslöser war die Furcht der Anleger vor einer steigenden Inflation. Deutliche Verluste fuhren auch HelloFresh (HFG 64.50 -2.12%) ein. Die Titel des deutschen Anbieters von Kochboxen gehörten am Freitag zu den grössten Verlierern. Sie gaben bis Börsenschluss 2,1% nach. Die Woche beendeten sie etwas weniger als 10% im Minus. Betrachtet man die Performance der vergangenen dreissig Tage, fallen die Abgaben allerdings klar über 10% aus.

Was ist also los mit dem Aufsteiger des vergangenen Jahres? Wie aus Analystenkreisen zu hören ist, war dieser Kursrückgang zu erwarten. Denn die Aktien, die erst seit gut drei Jahren an der Börse notiert sind, haben in den vergangenen Monaten einen steilen Anstieg hinter sich und haben sich zu einem Dax-Kandidaten gemausert. Über 200% auf rund 60 € haben sie seit dem Ausbruch der Coronakrise zugelegt.

Jetzt scheint für viele Anleger der Moment gekommen zu sein, an dem sie ihren Gewinn mitnehmen. Anders ist der Kursrutsch nicht zu erklären. Die mittel- bis langfristigen Aussichten von HelloFresh seien weiterhin gut, heisst es am Markt. Zudem wollen viele Menschen die Kochboxen nicht mehr missen, denn sie haben sich in der Coronakrise zu einem festen Bestandteil ihres Alltags entwickelt.

Dass HelloFresh immer noch gut in ein Portfolio passen, davon sind auch die Analysten von Credit Suisse (CSGN 13.13 -1.69%) und Deutsche Bank (DBK 10.21 -3.5%) überzeugt. Beide Institute empfehlen die Titel zum Kauf, bei einem Kursziel von 81 bzw. 99 €. Der mögliche Aufstieg in den Dax (DAX 13'786.29 -0.67%) – auf Kosten von Beiersdorf (BEI 81.90 -3.15%) – dürfte den Valoren des Kochboxenanbieters einen kräftigen Schub in diese Richtung verleihen. Am 3. März entscheidet Deutsche Börse (DB1 135.55 +0.37%) über die Veränderungen im deutschen Leitindex. Wirksam werden sie dann am 22. März.