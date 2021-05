Aktie im Blickpunkt

Grosse Freude unter den Anlegern und den Zulieferern von Airbus (AIR 106.81 +9.38%). Der französische Flugzeugbauer strebt Grosses an. In absehbarer Zeit plant er, von allen Flugzeugmodellen mehr zu bauen. Im laufenden Jahr soll allerdings noch alles nach Plan laufen. Am Beispiel der umsatzstarken A320-Maschinen bedeutet das, dass im vierten Quartal 45 Flugzeuge pro Monat fertiggestellt werden sollen. Danach soll die Produktion kontinuierlich gesteigert werden.

Bis zum zweiten Quartal 2023 sollen sich die Zulieferer bereits auf 64 Maschinen pro Monat vorbereiten. Das wären bereits mehr als vor der Coronakrise. Gut ein Jahr später – im ersten Quartal 2024 – sollen es dann siebzig Maschinen sein. 2025 will Airbus die Möglichkeit von dann 75 Flugzeugen aus der A320-Familie prüfen.

Angesichts der massiven Folgen der Pandemie für die Luftfahrtbranche hatte Airbus ihre Produktion im April 2020 um rund ein Drittel zurückgefahren: Die A320-Produktion sank auf durchschnittlich vierzig Maschinen pro Monat, von zuvor sechzig. Doch langsam bahnt sich eine Erholung der Reiseindustrie an. Vor allem in China und in den USA zieht der Reiseverkehr an, und damit erhellen sich die Aussichten für den europäischen Flugzeugbauer. «Die Luftfahrtbranche beginnt sich zu erholen», kommentierte ein sichtlich optimistischer Airbus-Chef Guillaume Faury.

Die Aktionäre liessen sich von den positiven Nachrichten sowie dem von Faury versprühten Optimismus anstecken. Die Valoren verteuerten sich am Donnerstag deutlich. Vom coronabedingten Tief im März des vergangenen Jahres bei 47.70 € haben sie sich sichtlich erholt und kosten inzwischen doppelt so viel.

Zufrieden mit Airbus sind auch die Analysten. Berenberg schreibt von «knackigen Produktionsplänen». Die Investmentbank Jefferies zeigt sich besonders von der geplanten Produktion des Flugzeugmodells A320 positiv überrascht. Die Einstufung für die Titel hat sie derweil auf «Halten» mit einem Kursziel von 90 € belassen.