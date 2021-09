Aktie im Blickpunkt

Das Stimmvolk der Nachbarn hat entschieden – nicht nur über die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages, sondern in Berlin auch per Volksabstimmung über die Enteignung von Wohnkonzernen. Immobiliengesellschaft Vonovia, im Visier der Abstimmung, ficht das nicht an. Ganz im Gegenteil: Anfang der Woche verkündete das Unternehmen, dass es auf gutem Weg sei, den Konkurrenten Deutsche Wohnen zu übernehmen. Es entsteht ein neuer Wohngigant.

Zusammen würden die beiden im deutschen Leitindex kotierten Unternehmen auf mehr als eine halbe Million Wohnungen im Bestand kommen mit einem Wert von 80 Mrd. €, der Grossteil in der Bundesrepublik. Den Berlinern sind solche Immobilienkolosse ein Dorn im Auge: Mehr als 50% der Wahlberechtigten der deutschen Bundeshauptstadt stimmten am Sonntag in einer Volksabstimmung für die Enteignung solcher Moloche. Nur etwas mehr als 35% stimmte dagegen. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an