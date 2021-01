Aktie im Blickpunkt

Erstmals nach fünf Jahren ist Toyota wieder der grösste Autobauer der Welt. Damit überholen die Japaner Volkswagen (VOW3 159.36 -0.41%), die stärker unter den Folgen der Pandemie gelitten hat. Zwar gingen die verkauften Autos im Jahr 2020 auch bei Toyota um 1,3% auf 9,528 Mio. Fahrzeuge zurück. Der Rückgang war bei Volkswagen aber ausgeprägter: Die Wolfsburger setzten konzernweit mit 9,305 Mio. Fahrzeugen 15,2% weniger ab.

Dass der japanische Autobauer relativ gesehen weniger gelitten hat, kam den Aktien bislang nicht wirklich zugute. Seit einem Jahr bewegen sich die am Nikkei, an der NYSE und der LSE (LSE 8'598.00 -0.92%) kotierten Toyota-Papiere seitwärts. Sie liegen seit Anfang Jahr gar 7% im Minus. Besser erging es zuletzt den Aktien von Volkswagen, die Teil des deutschen Leitindex Dax (DAX 13'659.65 +0.29%) sind. Sie haben auf Jahressicht zwar ebenfalls rund 7% verloren, konnten in den vergangenen drei Monaten aber ein Fünftel an Wert gewinnen.

Doch trotz zyklischen Erholungstendenzen bleibt es in der Branche ungemütlich, zumal mit dem Zusammenschluss von PSA (Peugeot (UG 22.08 -3.73%) Citroën) und FCA (Fiat Chrysler (FCA 15.23 -4.93%)) eine weitere Konsolidierung stattgefunden hat. Stellantis, der neue fusionierte Konzern, bringt es auf Basis von 2019er-Zahlen auf einen Absatz von 8,7 Mio. Fahrzeugen und rangiert somit an vierter Stelle hinter Toyota, Volkswagen und der Allianz (ALV 191.02 +0.38%) Renault-Nissan-Mitsubishi.