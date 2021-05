Aktie im Blickpunkt

Es geht weiter aufwärts für Dell (DELL 98.64 -1.06%). Der amerikanische PC-Hersteller hat zum Ende der vergangenen Handelswoche die Zahlen zum ersten Quartal (per Ende April) vorgelegt. Dabei zeigt sich, dass der Trend zum Home Office noch immer andauert. Das Betriebsergebnis ist von Februar bis April auf einen Rekordwert von 1,4 Mrd. $ gestiegen, was einem Plus von fast 96% und damit beinahe einer Verdoppelung entspricht. Der Umsatz hat sich derweil gut 12% auf 24,5 Mrd. $ verbessert. Auch dieser Wert liegt über den Erwartungen der Analysten. Experten rechneten mit 23,4 Mrd. $.

Das Ergebnis von Dell zeigt eindrücklich, wie das PC-Geschäft derzeit boomt. Weltweit hat sich der PC-Absatz im ersten Quartal nach vorläufigen Angaben der International Data Corporation 55,2% erhöht. Auch das Geschäft der Konkurrenten von Dell floriert. Lenovo und Hewlett-Packard (HPQ 29.23 -8.94%) (HP) haben in den vergangenen Monaten beide zweistellige Wachstumsraten erzielt und die Erwartungen der Analysten damit deutlich übertroffen. Für den chinesischen Computerhersteller war es sogar das grösste Wachstum in einer Zeitspanne von drei Monaten seit fast zehn Jahren und das beste vierte Quartal aller Zeiten.

Entsprechend sind die Aktien der PC-Hersteller derzeit beliebt. Dell haben allein im laufenden Jahr gut 30% zugelegt. Eine fast identische Performance weisen HP seit Jahresbeginn auf, die mit 24.11 $ in das Jahr gestartet und inzwischen über die 30-$-Marke gesprungen sind. Nicht ganz so stark sind Lenovo avanciert. Allerdings haben sie sich mit einem Plus von rund 20% trotzdem überdurchschnittlich gut geschlagen.

Bei Dell erwarten die Analysten weitere Gewinne. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 106.95 $, was einen Anstieg von gut 7% erwarten lässt. Dell-Chef und -Gründer Michael Dell warnte jedoch zuletzt vor zu grosser Euphorie. Denn sollten die Engpässe bei der Versorgung mit Chips länger gehen als erwartet, dürfte der Boom zumindest zeitweise etwas gestoppt werden.