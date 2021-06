Aktie im Blickpunkt

Boeing (BA 239.05 -3.76%) kommt nicht zur Ruhe. Frühestens in drei Jahren könnte der Flugzeugbauer erste Modelle des Langstreckenfliegers 777X ausliefern, berichten US-Medien. Die US-Zulassungsbehörde FAA habe den Konzern wiederholt darauf hingewiesen, dass der Flieger noch nicht bereit sei zum Abheben. Wieder gibt es Probleme mit der Steuerungssoftware. Die Aktien des US-Unternehmens verlieren etwas – was Mutige inspirieren könnte.

Mehr als 15% haben Boeing seit Anfang Jahr zulegen können. Der internationale Flugverband Iata geht von einer Normalisierung des Flugverkehrs schon im kommenden Jahr aus. Mit den zunehmenden Impfquoten weltweit steigt die Lust auf Flugreisen; auch die Aufholeffekte der Weltwirtschaft sorgen dafür, dass mehr Flugkapazitäten für Transporte gebucht werden. In der Folge, so hoffen Analysten, dürfte auch die Nachfrage nach Flugzeugen wieder deutlich zunehmen.

Trotzdem muss das Unternehmen an einigen Baustellen arbeiten: Das Grossraumflugzeug 737 Max erhielt erst vor wenigen Monaten nach gravierenden Softwareproblemen in Teilen der Welt wieder die Starterlaubnis. Zugleich wurde bekannt, dass eine 777 während eines Flugs Teile eines Triebwerks verloren hatte. Die Flugaufsichtsbehörde kündigte an, die Kontrollen der Boeing-Maschinen zu verschärfen.

Die Problemen sorgten mit den Folgen der Coronapandemie dafür, dass Boeing das vergangene Jahr mit einem Fehlbetrag von 12 Mrd. $ abschloss – und auch für dieses Jahr noch mit einem Minus rechnet. Im ersten Quartal summierte sich der Verlust bereits auf mehr als 350 Mio. $. Auch wenn es im Flugverkehr übernächstes Jahr wieder rund läuft, Analysten sind skeptisch, dass dies auch für Boeing gilt.

Die Schuldenlast des US-Konzerns beläuft sich inzwischen auf mehr als 50 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für nächstes Jahr beträgt mehr als 50. Rivale Airbus (AIR 107.45 -2.24%) erreicht derzeit die Hälfte. Das zeigt, wie viel Hoffnung in die Papiere von Boeing eingepreist ist. Nur Mutige greifen auf dem aktuellen Niveau zu.