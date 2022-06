Aktie im Blickpunkt: Nike

Die beiden Sportartikelhersteller Adidas und Puma zählen am Dienstagmorgen mit Kursverlusten von knapp 1% zu den Verlierern im deutschen Dax. Im laufenden Jahr schneiden sie klar unterdurchschnittlich ab. Adidas flog unlängst sogar aus dem europäischen Leitindex Stoxx Europe 50. So tief notierten die Aktien des zweitgrössten Sportartikelherstellers der Welt zuletzt kurz nach Ausbruch der Pandemie.

Mit der jüngsten Kurseinbusse folgen Adidas und Puma nun dem US-Konkurrenten Nike, dessen Valoren am Dienstag vorbörslich rund 2% einbüssten. Grund dafür sind die Quartalszahlen, die Nike am Montag veröffentlichte. Zwar übertraf der Erlös des vierten Quartals in Höhe von 12,23 Mrd. $ die Erwartungen der Analysten, die mit einem Umsatz von 12,06 Mrd. $ gerechnet hatten.