Aktie im Blickpunkt

Twitter-Gründer Jack Dorsey hat gut lachen: Der Zahlungsdienstleister Square, bei dem er als Co-CEO amtiert, will den «Buy now, pay later»-Spezialisten Afterpay aus Australien übernehmen.

Das Angebot, das Dorsey auf den Tisch legt, hat ein Volumen von 29 Mrd. $ und liegt damit mehr als 30% über dem Schlusskurs des australischen Fintechs vom Freitag. Günstig wäre das allerdings nicht. Afterpay handelt bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (2021) von 32. Doch Square positioniert sich damit in einem wachsenden Markt. Die Analysten von Credit Suisse (CSGN 9.34 +2.59%) sehen in dem Zusammenschluss strategische Vorteile. Square kann bei Afterpay Synergien im Kundenwachstum heben.

Jetzt zu kaufen und Güter sowie Dienstleistungen später auf Raten zu bezahlen, ist einer der wichtigsten Trends im Onlinehandel. Neben dem 2014 gegründeten Afterpay mit seinen 16 Mio. Kunden, gehören Fintechs wie Klarna oder Affirm zu den wichtigsten Vertretern.

Die Chancen sind riesig: Die Bank of America (BAC 38.36 -0.83%) schätzt den potenziellen Markt von 2025 auf ein Volumen von 650 bis 1 Bio. $, zehn bis fünfzehnmal so viel, wie derzeit abgewickelt wird. Medienberichten zufolge will auch Apple (AAPL 145.86 +0.15%) in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs (GS 374.88 -0.71%) ihren Kunden künftig eine ähnliche Dienstleistung anbieten.

Gleichzeitig hat Square am Sonntag überraschend Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. Der Zahlungsdienstleister hat im Berichtszeitraum ein Betriebsergebnis von 204 Mio. $ erwirtschaftet. Im Vorjahr resultierte noch ein Verlust von 11,5 Mio. $. Beim Umsatz hat Square allerdings die Erwartungen verfehlt. Die Analysten rechneten mit 5,03 Mrd. $. Konkret resultierten 4,68 Mrd. $, während es im Vorjahr noch 1,92 Mrd. $ waren.

Bitcoin (Bitcoin 39'620.79 -0.76%), den die Kunden von Square nutzen können, steuerte mit 2,72 Mrd. $ weniger als erwartet zum Umsatz bei. Square erklärt dies mit der relativen Stabilität des Kurses der Kryptowährung im abgelaufenen Quartal. Deshalb sei das Handelsvolumen tiefer als sonst ausgefallen.

An der Börse hinterliess Square zuletzt einen gemischten Eindruck. Zwar hat der Zahlungsdienstleister um rund 11% seit Jahresbeginn zugelegt. Zuletzt haben die Valoren allerdings eingebüsst und schlossen am Freitag um 3% tiefer auf 247.30 $. Nun muss sich zeigen, wie Wallstreet die Einkaufspläne von Jack Dorsey bewertet.