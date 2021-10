Aktie im Blickpunkt

Lange haben die Anleger von Spotify auf ein Kaufsignal gewartet. Nun ist es in Form eines starken Quartalsberichts gekommen. Der weltgrösste Musikstreaminganbieter hat neue Abonnenten angelockt und dank steigender Kundenzahlen in Europa und den USA seinen Umsatz deutlich erhöht. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer ist 19% auf 381 Mio. weltweit geklettert – davon sind inzwischen 172 Mio. zahlende Premiumkunden, die auch den grössten Teil zum Umsatz beitragen. Zum Jahresende rechnet Spotify wie bisher mit bis zu 181 Mio. Abo-Kunden und 407 Mio. Nutzern insgesamt. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an