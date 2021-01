Aktie im Blickpunkt

Die Aktie des britisch-schwedischen Pharmaherstellers AstraZeneca steht seit dem Hoch von Dienstag unter Druck. Der Kurs gab in den vergangenen Tagen fast 5% ab. Anleger sind verunsichert von der sich verschärfenden Konfrontation mit der Politik bezüglich des Coronavirusimpfstoffs. So kritisierte Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, dass das Unternehmen bisher eine «plausible Erklärung» für Lieferschwierigkeiten nicht gegeben habe – «Wir wollen wissen, was los ist».

Das «Wall Street Journal» (WSJ) berichtet, dass ein Produktionsproblem in einer Fabrik in Belgien dafür gesorgt habe, dass Dutzende Millionen an Impfdosen nicht rechtzeitig hergestellt würden. Dabei waren die Versprechungen gross: Der AstraZeneca-CEO Pascal Soirot hatte öffentlich verkündet, dass sein Unternehmen die Welt impfen werde – und das, ohne damit Gewinn zu machen.

Ein Nachlassen der Produktion habe man schon im Dezember festgestellt, die Schwierigkeiten hätten sich im Januar noch verschärft. Dabei sind die Produktionsprobleme in Europa kein Einzelfall, zuvor habe man ähnliche Unterbrüche schon in den USA und Australien lösen müssen, erklärte das Unternehmen.

Gemäss WSJ wurde AstraZeneca im «Wettrennen um den besten Impfstoff» von den Konkurrenten Pfizer (PFE 35.90 +0.11%)/Biontech und Moderna (MRNA 173.16 +8.53%) abgehängt. Deren mRNA-Impfstoffe seien einfacher in grosser Menge herzustellen. Das Unternehmen habe zudem «relativ wenig Erfahrung» in der Nische der Impfherstellung gesammelt.

Ein schlechtes Licht auf den Impfstoff von AstraZeneca werfen auch deutsche Presseberichte, dass man dort die Anwendung für über 65-Jährige nicht zulassen werde. Grund ist die geringe Wirksamkeit bei den Senioren.

Analysten der UBS (UBSG 12.88 -3.05%) haben die Aktie von AstraZeneca auf «neutral» eingestuft. Das Preisziel beträgt 7’500 Pence, was in etwa dem aktuellen Kurs entspricht. Als nicht gewinnträchtiges Projekt sei der Impfstoff in die Bewertungsrechnung nicht eingeflossen.