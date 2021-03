Aktie im Blickpunkt

Die dritte Welle der Pandemie verhagelt vielen das Geschäft, vor allem Unternehmen aus der Reiseindustrie leiden. Bis wir wieder «wie früher» in die Ferien fahren, dauert es wohl. In diesen Zeiten tut ein Zeichen der Hoffnung gut – und das gibt es vom Flugzeughersteller Airbus (AIR 97.35 -0.09%). «Wir haben keinen Anlass, an der Prognose für 2021 zu zweifeln», erklärte Airbus-CFO Dominik Asam im Gespräch mit der «Börsen-Zeitung». Für Anleger sind das gute Nachrichten.

Bis 2013 hiess das Unternehmen European Aeronautic Defence and Space (Eads), die europäische Antwort auf Boeing (BA 250.52 +2.31%). 2014 benannte es sich um in Airbus. Die Zivilflugzeugsparte ist das grösste Geschäft. Die Verteidigungs- und die Helikoptersparte komplementieren den Konzern, der mehr als 130’000 Mitarbeiter beschäftigt und im vergangenen Jahr einen Umsatz von 50 Mrd. € erwirtschaftet hat.

Die Pandemie hat den Flugzeugbauer hart getroffen. Allein im Februar hat er 92 Bestellungen für Verkehrsflugzeuge verloren, wenn auch zugleich elf neue Aufträge für Jets gewonnen werden konnten. In diesem Jahr will er so viele Flieger ausliefern wie im Vorjahr. Im Coronajahr waren es 566 Airbus-Maschinen – im Rekordjahr 2019 noch 863.

Und die dritte Welle? Viele Airlines überdenken derzeit ihre Flottenpolitik. Airbus-CFO Asam zeigte sich im Interview dennoch optimistisch. Bei den Neubestellungen für Langstreckenjets gebe es Druck auf die Preise, sagte er. Übte sich zugleich aber in Optimismus: «Wir glauben an eine Wende zum Besseren im zweiten Halbjahr.» In den Jahren 2023 bis 2025 werde die Luftfahrtbranche den Level aus den Zeiten vor Corona erreichen. «Dann würde Airbus operativ an das Rekordniveau von 2019 anknüpfen», sagte er.

Ob es so kommt? Sicher scheint derzeit jedenfalls, dass die Aktien des Flugzeugherstellers im Herbst in den Dax (DAX 14'817.72 +0.47%) aufgenommen werden. Da bei der Erweiterung des Leitbarometers von dreissig auf vierzig Werte das Kriterium des Börsenumsatzes gestrichen wird, steigt Airbus aller Voraussicht nach zu einem Schwergewicht im neuen Dax 40 auf.

Die Aktien haben schon viel der guten Nachrichten vorweggenommen. In den vergangenen zwölf Monaten sind sie knapp 60% gestiegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis 2021 beläuft sich auf 57. Sie sind damit kein Schnäppchen. Rücksetzer wären aber eine Einladung zur Partizipation am Nach-Corona-Aufschwung.