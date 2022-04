Aktie im Blickpunkt: BASF

BASF profitierten kaum von den soliden Quartalszahlen. Trotz der bestätigten Kaufempfehlung durch Jefferies fanden die Werte am Freitag keine klare Richtung. Das Unternehmen sieht sich in einem instabilen Wirtschaftsumfeld. Dazu trägt neben erhöhten Energie- und Rohstoffpreisen auch der Ukrainekrieg bei. Dieser verursacht vor allem Schwierigkeiten für den geplanten Börsengang der Tochtergesellschaft Wintershall Dea. Die im Dax enthaltene BASF-Gruppe bestätigte dennoch ihre finanziellen Ziele für das Geschäftsjahr 2022.

Im ersten Quartal des laufenden Jahres hat BASF, mit Hauptsitz in Ludwigshafen am Rhein, erfolgreich gewirtschaftet. Beim Gesamtumsatz steigerte sie sich deutlich. Nach 19,4 Mrd. € im Vorjahr werden im aktuellen Quartalsbericht 23,1 Mrd. € ausgewiesen. Besonders in den Segmenten Materialien und Chemikalien nahm BASF deutlich mehr ein als im Vorjahreszeitraum. Ein Grund dafür waren die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise, die sie auf die Kunden weitergeben konnte, während die Nachfrage anhaltend hoch blieb. Der operative Gewinn auf Stufe Ebit vor Sondereinflüssen erreichte im ersten Quartal des laufenden Jahres 2,8 Mrd. € (Vorjahr: 2,3 Mrd. €). Gemäss Unternehmen geht die Steigerung zumindest teilweise auf höhere Margen zurück.